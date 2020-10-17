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Başkan’ın kongre maratonu ’la başlıyor

Eda IŞIK Eda IŞIK
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Başkan’ın kongre maratonu Şırnak’la başlıyor
AK Parti'nin 7'nci büyük olağan kongre sürecinde il kongreleri maratonu yarın başlıyor. Başkan Erdoğan yarınki AK Parti Şırnak İl Kongresi'ne katılarak sahaya çıkacak. Yerel seçimlerde AK Parti Şırnak Belediyesi'nin seçimi HDP'den kazanması nedeniyle kongrelere Şırnak'tan başlanması önemli bir mesaj olarak görülüyor.

KAYSERİ VE MALATYA SIRADA
Başkan Erdoğan, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya'daki il kongrelerine bizzat katılacak. Kongrelerde yeni tip koronavirüs önlemleri uygulanacak. Oturma düzeni bu önlemler kapsamında hazırlanacak. Kongreye sadece delegeler alınırken, maske ve hijyen kuralı da eksiksiz uygulanacak.
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Başkan’ın kongre maratonu Şırnak’la başlıyor
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