Davamız vatan bayrak ve evlat

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için annelerin başlattığı eylem 410 gündür sürüyor. Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemi gece gündüz sürerken Şırnak'taki anneler de engelleme girişimlerine rağmen HDP il binası önünde her perşembe toplanarak evlatlarını istiyor. Eylemin 6'ncı haftasında il binası önünde toplanan anneler, HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz'ın da olduğu grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Ancak, anneler engellemelere rağmen evlatlarını istemeye devam etti.Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer ise, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi. 2 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Biçer, "13 Ekim'de terör örgütü PKK'ya yakın bir haber sitesinde oğluma ait video paylaşıldı. Oğlumun silah zoru ve baskı altında o şekilde konuştuğunu çok iyi biliyorum. Çünkü susuzluktan ağzı kurumuş, tükürüğü ile ağzını ıslatarak konuşuyordu. Sabit bakarak konuşamıyordu" dedi. Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Biçer, "Zararın neresinden dönersen kârdır. Böyle güçlü bir devletin kollarında, şu dalgalanan sancağın altında hiçbir şeyden korkmadan yaşa. Çünkü benim davam sadece sen değil, davam vatanım, bayrağım ve evladımdır. HDP bunu iyi bilsin ki; tehditlerinden korkmuyorum. Oturduğumda da söylemiştim. Ya zafer ya ölüm, sonuna kadar kararlıyız" dedi.Şırnak ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu" kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.