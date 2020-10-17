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"Denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam" diyen birinin Türkiye'de İkamet edebileceği toplam kaç il vardır? -

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ""Denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam" diyen birinin Türkiye'de İkamet edebileceği toplam kaç il vardır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizden, Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan, '"Denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam" diyen birinin Türkiye'de İkamet edebileceği toplam kaç il vardır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 22:16 Son Güncelleme: 17.10.2020 22:18 ABONE OL
Denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam diyen birinin Türkiye'de İkamet edebileceği toplam kaç il vardır? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''"Denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam" diyen birinin Türkiye'de İkamet edebileceği toplam kaç il vardır?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki '"Denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam" diyen birinin Türkiye'de İkamet edebileceği toplam kaç il vardır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

"DENİZE KIYISI OLMAYAN BİR YERDE ASLA YAŞAYAMAM" DİYEN BİRİNİN TÜRKİYE'DE İKAMET EDEBİLECEĞİ TOPLAM KAÇ İL VARDIR?

20

24

28

32

ATV CANLI YAYIN

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"Denize kıyısı olmayan bir yerde asla yaşayamam" diyen birinin Türkiye'de İkamet edebileceği toplam kaç il vardır? - Milyoner sorusu
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