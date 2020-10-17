Enerjide büyük gün geldi! Başkan Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıklayacak

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan bugün 21 Ağustos'ta açıkladığı 320 milyar metreküplük doğalgaz müjdesinin kaşifi Fatih gemisine çıkarak keşfedilen yeni rezervi açıklayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Erdoğan'ı gemide karşılayacak. Başkan Erdoğan'ın vizyonerliği, Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde Berat Albayrak'ın stratejik hamlesiyle 2017'de TPAO envanterine kazandırılan Fatih sondaj gemisi, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in yakın ilgisi ve operasyondan sorumlu Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın hedef odaklı titiz çalışmalarıyla enerjide Türkiye'ye çağ atlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi için "Tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım atıldı" demişti.