Erdoğan’ın varlığı Türk dünyası için önemli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephedeki son durumu ve bölgesel gelişmeleri A Haber'de Kerim Ulak'a değerlendirdi. Aliyev şunları söyledi:Savaş alanında gördük ki Azerbaycan ordusu karşısında acizdirler. Onlar yine sivilleri hedef aldılar. Bu insanlığa karşı cinayettir. Öcümüzü harp meydanında alacağız.Ermenistan işgal bölgelerinde çok güçlü istihkam noktaları örmüştü. İHA ve SİHA'lar çok büyük bir fayda sağladı. Bunların keşfi ve riski aza indirerek tespiti elimizi çok güçlendirdi. Ve çok mutluyuz ki gardaş Türkiye'nin gelişmiş harp sanayisi ile bu SİHA'ları alabildik. PKK'dan destek alıyorlar. Öldürülen Ermeniler arasında paralı askerler de vardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim gardaşımdır. Onun gibi özünü Türkiye'ye veren, savunan, milli meselede ülkesini her şeyin üzerinde tutan bir lider görmemişim. Ben onu yakından tanıdığım için samimiyetle söylüyorum ki onun varlığı bütün Türk dünyası için önemli. Bugün Erdoğan olmasaydı, Türkiye'nin başı bugün büyük belada olabilirdi. Erdoğan önderliğindeki Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye dünyada söz sahibi. Erdoğan Türkiyesi 20 yıl önceki Türkiye değil.