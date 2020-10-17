FETÖ mücadelesinin sembol ismine önemli görev

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede yürüttüğü önemli soruşturmalarla dikkat çeken İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile Adalet Bakanı Yardımcılığı görevine getirildi. Yılmaz, görevi süresince FETÖ ile mücadelede sembol isimlerden biri oldu.FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargı darbesi girişiminin ardından örgütle etkin bir mücadele vererek sayısız FETÖ soruşturması yürüttü ve davası açtı.FETÖ'nün Tahşiye Grubu'na yönelik kumpasının davasını açan Yılmaz, aynı zamanda Tahçiye kumpası soruşturması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkarılması için ilk talepte bulunan savcı oldu. Darbe davalarının koordinasyon başsavcısı olarak örgütün üst düzey yöneticileri, yargı ve avukat yapılanmasıyla ilgili çok sayıda soruşturma yürüttü.FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hedef alan kumpasına ilişkin başlatılan soruşturma ile Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin soruşturmada da Yılmaz'ın imzası bulunuyor.