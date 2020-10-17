Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifade değildir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifade değildir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifade değildir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

HANGİSİ SÖZLÜKTE TANIMI OLAN BİR İFADE DEĞİLDİR?

Aslan yürekli

Kaplan yürekli

Deve yürekli

Tavşan yürekli