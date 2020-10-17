İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu sabah gerçekleştirdiği son dakika açıklamasında Fuzuli şehrinin işgalden kurtarıldığını ilan etti. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de konuşan Aliyev "Bu saldırı namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak" dedi ve kurtarılması imkansız denilen Fuzuli şehrinin işgalden kurtarılarak Azerbaycan Bayrağı'nın göndere çekildiğini açıkladı.

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İşte Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar;

SON DAKİKA FUZULİ İŞGALDEN KURTARILDI

"Bugün işgalden kurtarılmış olan yerleri açıklamak istiyorum; Ahmetli, Civarlı, Mustafaeli kenti, Işıklı kenti işgalden kurtarılmıştır. Ve Azerbaycan halkına o haberi vermek istiyorum. Fuzuli şehri işgalden kurtarılmıştır. Fuzuli de Karabağ gibi Azerbaycan'ındır.

BİZ ONLAR GİBİ SİVİLLERE SALDIRMAYACAĞIZ

Biz öz şerefli görevimizi yerine getiriyoruz. Bundan sonra da Azerbaycan ordusu bunu yapmaya devam edecek. Faşist Ermeni ordusuna hak ettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Ama biz onlar gibi sivillere saldırmayacağız. Meydanda mertçe bize yakıştığı gibi cevap vereceğiz.