‘Kozmik Oda’ kumpası davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Kozmik Oda" kumpası davasına ilişkin çoğunluğu polis olmak üzere 82 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi. TSK personeline FETÖ üyelerince kumpas kurulduğu gerekçesiyle 3'ü tutuklu 82 sanık, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iftira" suçlarından yargılanıyordu.