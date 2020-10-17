Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika Karabağ açıklaması: 2 Ermeni uçağını vuran Azerbaycan...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile telefonda kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılar ile ilgili bilgi alan Bakan Akar, bölgedeki son durumu sordu.

Azerbaycanlı mevkidaşına desteklerini ileten Bakan Akar, Azerbaycan ordusunu da kutladı.

BAKAN AKAR TEBRİK ETTİ

Akar, Fuzuli'yi işgalden kurtaran ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan'ın iki SU-25'ini düşüren Azerbaycan Ordusu'nu kutladı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan, Ermenistan'ın kalleş saldırıları sonrası ağır bombardıman başlattı. Azerbaycan'a saldırmak isteyen 2 Su-25 tipi savaş uçağı vurularak düşürüldü. Yapılan bir diğer açıklamada ise Ermenistan'ın S-300 Hava Savunma Sistemi'nin vurularak yok edildiği duyuruldu.

Son dakika haberi! Ermenistan'a büyük darbe! Rus S-300 Hava Saunma Sistemi'nin vurulma anı kamerada | Video