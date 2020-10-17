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’ten ajanına suçüstü

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajan yakaladı. Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisinden alınan bilgiye göre; yakalanan kişi suçunu itiraf etti ve Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE istihbarat servisiyle bağlantısını kabul etti. Ajanın, Türkiye'ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla geldiği ve uzun yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı belirtildi. Ajanı BAE servisi adına yöneten bazı görevlilerin de deşifre edildiği kaydedildi.
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MİT’ten BAE ajanına suçüstü
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