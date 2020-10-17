Rezervin karadaki üssü Filyos’ta hummalı çalışma

Zonguldak açıklarında Fatih Sondaj gemisiyle bulunan doğalgaz rezervinin karadaki üssü Filyos Limanı'ndaki TPAO üssünde ise hummalı çalışma devam ediyor. Yapımı halen devam eden Çaycuma beledesindeki Filyos Limanı'nda yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için üs kuruldu.Zonguldak halkı da doğalgaz keşfinin kente büyük katkı sağlayacak olmasının heyecanını yaşıyor. Zonguldaklı vatandaşlardan Yaman Ayözger, "Ülkemizin doğal zenginliklerinin çıkarılması elbette iyi bir şey. Mutluyuz, gelecekten umutluyuz" dedi.Karadeniz'de Sakarya Havzasında doğalgaz arama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Fatih, 21 Ağustos'ta açıklanan büyük keşfin ardından bin metre daha derine inerek yeni bir rezerve ulaştı. Böylece Fatih, Tuna-1 lokasyonundaki görevini tamamlarken, şimdi bölgede doğalgazı yüzeye çıkarmak için platform inşa edilmesi ve gazın Zonguldak tarafında karaya çıkarılması için çalışma yürütülecek. İlk gazın 2023 yılına yetiştirilerek evlere ulaştırılması planlanıyor.