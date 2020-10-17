Sahte içki operasyonu: Ölümleri göz ardı edip üretime sürdürmüşler

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte alkol imal ettiği tespit edilen bir şahıs takibe alındı. Şüpheli şahsın il merkezindeki ikametine operasyon yapan polis, evin sahte içki imalathanesi olduğunu ve bu adresten piyasaya satış yapıldığını tespit etti.

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KOM ekiplerinin, şahsın Yirmiikigün Mahallesindeki ikametine düzenen operasyonda, evin sahte alkol imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Adreste; alkol yapımında kullanılan 5 litre etil alkol, 10 şişe kaçak-sahte alkollü içki, 15 şişe anason ve viski aroması, bir adet ölçeklendirme aleti, bir adet alkolmetre, 8 adet enjektör, bir adet maşrapa ve 2 adet huni ele geçirildi. Şüphelinin evinde ürettiği sahte içkileri piyasaya sattığı belirlendi.

Yapılan araştırmada ele geçirilen sahte içkilerin, ciddi düzeyde hayati tehlike oluşturacak zehirleme etkisinde, kan kusmaya ve devamında geçici körlüğe neden olacak içerikte olduğu saptandı.

Sahte içki üretip satan ve halkı zehirleyen A.R.Y. (69) adlı şüphelinin Emniyet Müdürlüğünde gözaltında olduğu, ilerleyen günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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