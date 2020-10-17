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! "Çok tehlikeli gördüğü yerde tutuklanmalıdır" notuyla aranıyordu! O bu evde yakalandı...

haberi... Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü üyesi Soumaya Raissi (30), tarafından aranırken, Türkiye'ye kaçıp Adana'da kaldığı hücre evi görüntülendi. Raissi'nin evden 2 ay boyunca dışarı adım atmadığı ortaya çıktı. Terör örgütü üyesi Raissi, Interpol tarafından 'Çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır' notuyla aranıyordu

DHA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 11:44 ABONE OL
SON DAKİKA! Çok tehlikeli gördüğü yerde tutuklanmalıdır notuyla aranıyordu! O terörist bu evde yakalandı...

haberi: Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü 'a üye olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından hakkında kararı çıkarılan ve tarafından kırmızı bültenle aranan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını saptadı.

SON DAKİKA! Çok tehlikeli gördüğü yerde tutuklanmalıdır notuyla aranıyordu! O terörist bu evde yakalandı...

Polis, Raissi'nin kaldığı hücre evine baskın düzenleyerek 14 Ekim'de gözaltına aldı. tarafından 'Çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır' notuyla aranan terör örgütü üyesi Raissi, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

SON DAKİKA! Çok tehlikeli gördüğü yerde tutuklanmalıdır notuyla aranıyordu! O terörist bu evde yakalandı...

İHTİYAÇLAR ÖRGÜTTEN

Raissi'nin kaldığı hücre evini F.Y. isimli bir erkeğin kiraladığı, sakallı iki kişinin de sürekli eve gelip giderek ihtiyaçlarını karşıladığı bu sayede hiç dışarı çıkmadığı kaydedildi. Ev sahibinin, Raissi'yi 14 Ekim günü polis baskını sırasında gördüğünü söylediği öne sürüldü.

SON DAKİKA! Çok tehlikeli gördüğü yerde tutuklanmalıdır notuyla aranıyordu! O terörist bu evde yakalandı...

Raissi'ye evi F.Y.'nin de internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığı, bir çocuğuyla kaldığı evde aile için bulunabilecek bütün yaşam malzemelerinin bulunduğu görüldü. Raissi'nin ikinci eşinin da Suriye'de kaldığı, bu nedenle bütün ihtiyaçlarının örgüt tarafından karşılandığı öğrenildi.

SON DAKİKA! Çok tehlikeli gördüğü yerde tutuklanmalıdır notuyla aranıyordu! O terörist bu evde yakalandı...

KOCASI DA TÜRKİYE'DE YAKALANMIŞ

Bu arada kadının Tunus'ta 2010 yılına kadar bir üniversitenin psikoloji bölümünde eğitim aldığı, 2'nci sınıfta okuduğu sırada ilk eşi Rached Hüseyin Raissi ile evlenip Fransa'ya yerleşerek Fransız vatandaşı olduğu öğrenildi. Raissi'yi terör örgütüyle ilk eşinin tanıştırdığı ve örgüt elemanı olduğu belirlendi.

SON DAKİKA! Çok tehlikeli gördüğü yerde tutuklanmalıdır notuyla aranıyordu! O terörist bu evde yakalandı...

çiftin, haklarında 2016 yılında Fransa'da aranma kararı çıkınca yasa dışı yollardan Suriye'ye kaçtıkları, kocanın 2016 yılında Gaziantep'te yakalanıp tutuklandıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi.

SON DAKİKA! Çok tehlikeli gördüğü yerde tutuklanmalıdır notuyla aranıyordu! O terörist bu evde yakalandı...

İKİNCİ KEZ EVLENDİRİLMİŞ

Raissi'nin Suriye'de eşiyle bağlantısı koptuktan sonra örgüt tarafından evlendirildiği, çocuğunun da ikinci kocasından olduğu kaydedildi. Raissi'nin 'ın uyuyan hücrelerinden biri olduğu, her an eylem yapabileceği, cep telefonu kullanmadığı, bütün ihtiyaçlarını Adana'da kendisine ev kiralayan F.Y.'nin karşıladığı öğrenildi.

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SON DAKİKA! "Çok tehlikeli gördüğü yerde tutuklanmalıdır" notuyla aranıyordu! O terörist bu evde yakalandı...
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