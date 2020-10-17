SON DAKİKA! "Çok tehlikeli gördüğü yerde tutuklanmalıdır" notuyla aranıyordu! O terörist bu evde yakalandı...

KOCASI DA TÜRKİYE'DE YAKALANMIŞ



Bu arada kadının Tunus'ta 2010 yılına kadar bir üniversitenin psikoloji bölümünde eğitim aldığı, 2'nci sınıfta okuduğu sırada ilk eşi Rached Hüseyin Raissi ile evlenip Fransa'ya yerleşerek Fransız vatandaşı olduğu öğrenildi. Raissi'yi DEAŞ terör örgütüyle ilk eşinin tanıştırdığı ve örgüt elemanı olduğu belirlendi.