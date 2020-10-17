SON DAKİKA! FETÖ mücadelesinin sembol ismi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Bakan Yardımcısı oldu

FETÖ'NÜN KATLETTİĞİ GAZETECİ DAVASI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında kitap hazırlığı içerisinde olduğu sırada örgüt mensubu İstihbaratçılar tarafından yasadışı şekilde takip edilip ortadan kaybedilen ve cesedi günler sonra Akçakoça'da domuz bağı yapılmış şekilde denizden çıkan gazeteci Haydar Meriç cinayetinin aydınlatılmasında da Yılmaz'ın etkisi büyük…Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği döneminde bu davanın soruşturmasında bizzat görev alarak önemli bir iddianameye imza attı.

KAVALA İDDİANAMESİ

Ayrıca elde edilen son dakika bilgilerinin içerisinde Yılmaz'ın yer aldığı önemli davalar da yer aldı. Bir dönem ABD'li finans spekülatörü George Soros'un Türkiye şubesi olarak çalışan işadamı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin soruşturmayı da Yılmaz yürüttü. Hasan Yılmaz geçtiğimiz günlerde "casusluk" suçundan tutuklu bulunan Kavala hakkında ikinci bir iddianame hazırladı. İddianamede Kavala ile birlikte eski CIA danışmanı Henri Barkey de "şüpheli" olarak yer aldı.

ABD KONSOLOSLUK GÖREVLİSİNE DAVA

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 17-25 Aralık darbe girişiminde rol oynayan kumpas şüphelisi emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğu ortaya çıkan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkındaki 'casusluk' soruşturmasını da Hasan Yılmaz yürüttü.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018 günü katledilen Suud Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada imzası olduğu biliniyor. Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından katledilen Kaşıkçı soruşturması çerçevesinde Levent'teki Başkonsoloslukta arama yapan ekibin başındaki Yılmaz daha sonra önce 20 daha sonradan da 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye imza atan savcılardan birisi.

Yeni Bakan Yardımcısı Yılmaz ayrıca Libya'da katledilen Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu şehitlerin deşifre edilmesi ile ilgili soruşturmayı da yürüttü.