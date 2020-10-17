Son dakika haberi: Genelge uygulamaya geçti! Ceza almak istemiyorsanız bu kurallara dikkat...

İçişleri Bakanlığı'nın dün açıkladığı ve 81 ile valilik ve kaymakamlıklara gönderilen son dakika koronavirüs genelgesi ve denetlemeleri bugün resmen başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerimizde hareketliliğin yaşandığı koronavirüs genelge denetleme uygulaması kapsamında açıklanan önceki ve yeni kurallar kapsamında tedbirleri ihlal edenlere ceza uygulaması yapılıyor. Tüm illerde Valiler, kaymakamlar, sağlık müdürleri dahil olmak üzere binlerce personel sokaklarda, çarşı ve duraklarda denetleme görevini icra ederken çarpıcı görüntüler de ajanslara düşüyor.

İşte denetlemelere ilişkin ayrıntılar ve uyulması gereken kurallar;