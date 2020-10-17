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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA görüntüleri yayınlandı! Azerbaycan, Ermenistan'dan intikamını SİHA bombardımanı ile aldı...

görüntüleri yayınlandı! , 'dan intikamını bombardımanı ile aldı...

haberine göre; , 'ın iki sivil yerleşim yerini kalleşçe saldırılar ile vurdu O saldırılarda 13 sivil yaşamını kaybetti. 40'ın üzerinde kişi ise yaralandı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, ulusa seslenen Aliyev, Ermenistan'a meydan okudu. Aliyev, "Faşist Ermenistan topraklarımızdan çıkana kadar operasyonlarımız sürecek. Biz onlar gibi sivillere saldırmayacağız. Ama gidecekler." dedi. Ermenistan'ın kalleş saldırılarına Azerbaycan sahada da sert yanıt verdi. Gelen son dakika görüntülerinde bombardımanı ile Ermenistan mevzilerinin yerlebir edildiği duyuruldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 10:53 Son Güncelleme: 17.10.2020 11:10 ABONE OL
SON DAKİKA görüntüleri yayınlandı! Azerbaycan, Ermenistan'dan intikamını SİHA bombardımanı ile aldı...

haberine göre; , 'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırısının bedelini ödetti. 'ları havalandıran Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini yerleyeksan etti. Ermenistan, dün gece iki sivil yerleşim yerine füzeler ile saldırmış 13 sivili katletmiş, onlarcasını yaralamıştı.

SON DAKİKA görüntüleri yayınlandı! Azerbaycan, Ermenistan'dan intikamını SİHA bombardımanı ile aldı...

ERMENİSTAN KALLEŞÇE SALDIRDI

ile arasındaki çatışmalar şiddetlenerek sürerken, sahada hiçbir vaarlık gösteremeyen Ermenistan, kalleş saldırılar ile sivilleri hedef alıyor. Kalleş saldırıların son hedefi Gence ve Mingeçevir kentlerindeki sivil yerleşim yerleri oldu. Saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA görüntüleri yayınlandı! Azerbaycan, Ermenistan'dan intikamını SİHA bombardımanı ile aldı...

ALİYEV CANLI YAYINDA MEYDAN OKUDU

Katliam gibi saldırının ardından canlı yayında ulusa seslenen Aliyev meydan okudu. Aliyev, Ermenistan'ın kalleş saldırılarına son vererek Dağlık Karabağ'dan çekilmesini söyledi.

Aliyev, "Biz öz şerefli görevimizi yerine getiriyoruz. Bundan sonra da ordusu bunu yapmaya devam edecek. Faşist Ermeni ordusuna hak ettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Ama biz onlar gibi sivillere saldırmayacağız. Meydanda mertçe bize yakıştığı gibi cevap vereceğiz." dedi.

SON DAKİKA görüntüleri yayınlandı! Azerbaycan, Ermenistan'dan intikamını SİHA bombardımanı ile aldı...

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİLER GELDİ

Türkiye kalleş saldırının ardından art arda açıklamalar yaptı. Dışişleri, "Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek" derken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cephe hattında Kahraman Ordusu'nun önünden kaçan , bir kez daha namertçe ve korkakça Gence'de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir." denildi.

SON DAKİKA görüntüleri yayınlandı! Azerbaycan, Ermenistan'dan intikamını SİHA bombardımanı ile aldı...

AZERBAYCAN İNTİKAMINI SİHA'LAR İLE ALDI

, Gence'nin intikamını bombardımanı ile aldı. Görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Ermeni mevzileri ve teçhizatları saldırıyla yok edildi.

Azerbaycan ordusu, sadece Türk yapımı İHA'larla 'a ait 1 milyar dolar değerinde askeri teçhizatı imha etmişti.

Son dakika haberi... Türk SİHA'ları kaçmaya çalışanları da böyle havaya uçurdu! Azerbaycan'dan intikam saldırısı | Video

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SON DAKİKA görüntüleri yayınlandı! Azerbaycan, Ermenistan'dan intikamını SİHA bombardımanı ile aldı...
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