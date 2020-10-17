SON DAKİKA görüntüleri yayınlandı! Azerbaycan, Ermenistan'dan intikamını SİHA bombardımanı ile aldı...

ALİYEV CANLI YAYINDA MEYDAN OKUDU

Katliam gibi saldırının ardından canlı yayında ulusa seslenen Aliyev meydan okudu. Aliyev, Ermenistan'ın kalleş saldırılarına son vererek Dağlık Karabağ'dan çekilmesini söyledi.

Aliyev, "Biz öz şerefli görevimizi yerine getiriyoruz. Bundan sonra da Azerbaycan ordusu bunu yapmaya devam edecek. Faşist Ermeni ordusuna hak ettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Ama biz onlar gibi sivillere saldırmayacağız. Meydanda mertçe bize yakıştığı gibi cevap vereceğiz." dedi.