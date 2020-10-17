SON DAKİKA görüntüleri yayınlandı! Azerbaycan, Ermenistan'dan intikamını SİHA bombardımanı ile aldı...

Son dakika haberine göre; Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırısının bedelini ödetti. SİHA'ları havalandıran Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini yerleyeksan etti. Ermenistan, dün gece iki sivil yerleşim yerine füzeler ile saldırmış 13 sivili katletmiş, onlarcasını yaralamıştı.
ERMENİSTAN KALLEŞÇE SALDIRDI
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar şiddetlenerek sürerken, sahada hiçbir vaarlık gösteremeyen Ermenistan, kalleş saldırılar ile sivilleri hedef alıyor. Kalleş saldırıların son hedefi Gence ve Mingeçevir kentlerindeki sivil yerleşim yerleri oldu. Saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.
ALİYEV CANLI YAYINDA MEYDAN OKUDU
Katliam gibi saldırının ardından canlı yayında ulusa seslenen Aliyev meydan okudu. Aliyev, Ermenistan'ın kalleş saldırılarına son vererek Dağlık Karabağ'dan çekilmesini söyledi.
Aliyev, "Biz öz şerefli görevimizi yerine getiriyoruz. Bundan sonra da Azerbaycan ordusu bunu yapmaya devam edecek. Faşist Ermeni ordusuna hak ettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Ama biz onlar gibi sivillere saldırmayacağız. Meydanda mertçe bize yakıştığı gibi cevap vereceğiz." dedi.
TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİLER GELDİ
Türkiye kalleş saldırının ardından art arda açıklamalar yaptı. Dışişleri, "Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek" derken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence'de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir." denildi.
AZERBAYCAN İNTİKAMINI SİHA'LAR İLE ALDI
Azerbaycan, Gence'nin intikamını SİHA bombardımanı ile aldı. Görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Ermeni mevzileri ve teçhizatları saldırıyla yok edildi.
Azerbaycan ordusu, sadece Türk yapımı İHA'larla Ermenistan'a ait 1 milyar dolar değerinde askeri teçhizatı imha etmişti.
Son dakika haberi... Türk SİHA'ları kaçmaya çalışanları da böyle havaya uçurdu! Azerbaycan'dan intikam saldırısı | Video