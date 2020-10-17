Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 17 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 17 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 17 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

TEST SAYISI: 112.131

HASTA SAYISI: 1.723

VEFAT SAYISI: 71

İYİLEŞEN SAYISI: 1.401

"EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ TEDBİRLERE UYMAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız