Son dakika haberi: Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni dönem başlıyor, iişte dikkat çeken ayrıntılar...

SON DAKİKA: EĞİTİMDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 vizyonu kapsamında yepyeni bir projeyi hayata geçirdi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, öğrencilerin öğrenmeye olan ilgisini canlı tutmak ve eğitim ortamlarını yeniden düzenlemek için "Yaşayan Okullar Projesi" başlatıldı. Okullarda artık bahçe tasarım alanları, beslenme dostu kantinler, yaratıcı eğitim koridorları, ekolojik alanlar olacak. Okullar dört duvardan adeta bir eğitim sokağına dönüşecek.

BAKAN SELÇUK PROJEYİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI İLE BİZZAT DUYURDU

Projeyle zihni dinamik tutan ve birçok duyuya hitap eden öğrenme materyalleriyle eğitim ortamlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Projenin tanıtımı dün Sultanahmet Mesleki ve Teknik Okulu'nda yapıldı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve projeye destek veren mimarlık ofislerinin yetkilileri katıldı.