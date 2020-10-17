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Son dakika haberler: 'ta büyük panik! Sokağın ortasında onlarcası bulundu, gerçek ortaya çıkınca...

Son dakika haberi: 'ta inşaat ustasının ihmali büyük panik yarattı. Usta sokağın ortasına onlarca alçı kalıbı bıraktı. Dinamite benzeyen kalıplar ortalığı karıştırdı. Polis olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gerçeğin ortaya çıkması ile herkes derin bir nefes aldı.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:18 Son Güncelleme: 17.10.2020 16:26 ABONE OL
Son dakika haberler: Sivas'ta büyük panik! Sokağın ortasında onlarcası bulundu, gerçek ortaya çıkınca...

'ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının dinamit olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerini harekete geçirdi.

Son dakika haberler: Sivas'ta büyük panik! Sokağın ortasında onlarcası bulundu, gerçek ortaya çıkınca...

'ta kent merkezi Esentepe Mahallesi, TOKİ konutlarının bulunduğu açık alanda dinamite benzer alçı kalıplarını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Son dakika haberler: Sivas'ta büyük panik! Sokağın ortasında onlarcası bulundu, gerçek ortaya çıkınca...

Açık alanda dinamitlerin olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine giderek çalışma başlattı. Dinamite benzer kalıpların, içlerinde kurumaya bırakılan alçı kalıpları olduğu anlaşıldı.

Son dakika haberler: Sivas'ta büyük panik! Sokağın ortasında onlarcası bulundu, gerçek ortaya çıkınca...

Kalıpların sahibi ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kalıplar ve araç ise incelenmek üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika haberler: Sivas'ta büyük panik! Sokağın ortasında onlarcası bulundu, gerçek ortaya çıkınca...
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