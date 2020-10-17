Son dakika haberler... Markar Esayan, kaç yaşında, nereli, ölüm sebebi nedir? Markar Esayan kimdir?

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından Twitter üzerinde yapılan son dakika duyurusuyla AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız Esayan ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyerek Markar Esayan kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm sebebi nedir? şeklinde sorularla araştırmaya başladı. Peki, Markar Esayan kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm sebebi nedir? İşte son dakika gelişmesi ve tüm detaylar...

MARKAR ESAYAN KİMDİR?

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'a ilişkin merak edilen tüm bilgiler ile son dakika haberleri şöyle,