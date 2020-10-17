Son dakika: Tarihi doğal gaz açıklamasının ardından dikkat çeken görüntü! Başkan Erdoğan'a hediye ettiler...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde tarihi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp ek rezerv keşfedildiğini, toplam rezervin 405 milyar metreküp olduğunu duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye'yi sevince boğarken, Fatih sondaj gemisinden dikkat çeken bir görüntü geldi. Başkan Erdoğan'a, doğal gaz rezerv keşfinin ardından Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.

SANCAĞIN ANLAMI NE?

Başkan Erdoğan'a hediye edilen sancağın üzerinde şaha kalkan bir at ve komutan figürü bulunuyor. Osmanlı'da sancak zafer elde edilen gemilere veriliyordu. Gemiler, zafer sancağını göndere çekiyordu.

NELER YAŞANDI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız." demişti. Erdoğan, bugün Fatih sondaj gemisine giderek 85 milyar ek rezerv keşfedildiğini duyurdu.