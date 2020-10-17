Türkiye’siz hiçbir şey çözülemez

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ziyareti öncesi Doğan Haber Ajansı'na demeç verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri, kabiliyet ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ordularından biri. Bu bağlamda, çok sayıda Ukraynalı askeri personelin Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim merkezlerinde eğitildiğine ve NATO güçlerinin en iyi temsilcilerinin modern bilgileri ile deneyimlerini edindiğine dikkati çekmek isterim. Bu aynı zamanda ülkemizin, İttifak'ın Özel Müttefiki statüsünü elde etmesinde önem teşkil etti.Müzakerelerimizin içeriği geleneksel olarak o kadar geniş ki, tek bir konuyu öne çıkarmak mümkün değil. Ekonomik işbirliğimizin daha ileriye taşınması, ortak işletmelerin kurulması, yatırımlar, enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve çok daha fazlası. Bu arada, Türk halkını Karadeniz'deki büyük doğalgaz rezervlerinin keşfinden dolayı tebrik ediyorum. Bu yatağın geliştirilmesi bölgedeki güç dengelerini, Türkiye Cumhuriyeti ve dostlarınızın lehine önemli ölçüde değiştirecektir.Kırım'ın bir an önce Ukrayna devletinin kontrolüne geri dönmesi için çözüm üretilmelidir. Bu konuda Türkiye'nin ciddi rol oynayacağını umuyoruz. Bölgemizde Türkiye olmadan bir şeyi çözüme bağlamak mümkün mü? Tabii ki hayır.Türkiye o kadar zengin bir ülke ki, hatırladığınız her şeyi sıralamak imkânsız. İstanbul'u kısa cümlelerle anlatmak mümkün mü? Ya da harikulade Türk sahillerini? Sizin ülkeniz apayrı bir dünya gibi. Ülkenizin bu öneminin siyasi güce dönüşmesi tamamen doğal.