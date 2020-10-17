Üniversitelerde son dakika değişikliği! Vakıf üniversitelerine tıp fakültesi kurmak için hastane şartı getirildi

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tıp eğitiminde ihmalin müsamaha ile karşılanmasının telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açacağının malum olduğunu belirtti.

SON DAKİKA TIP FAKÜLTESİ KURULUŞUNDA HASTANE ŞARTI RESMEN YÜRÜRLÜKTE

Öğrencilerin gerekli ve yeterli tıp eğitimi alabilmeleri için teorik dersler dışında, uygulamalı eğitim de alarak sağlık hizmeti sunmalarının gerektiğini bildiren Prof. Dr. Saraç, "Tıp Fakültesi bulunan vakıf üniversitelerinin kendi hastanelerine sahip olmasının tıp eğitimi açısından niteliği artırıcı önemli etkileri olacağı, bazı aksamaları ortadan kaldıracağı gerekçesi ile dün Meclisimiz tarafından önemli bir kanuni düzenleme yapılmıştır" dedi.

Değişiklikle ilgili ilk duyuruyu AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yapmış ve "Hastaneleri asgari 200 yatak kapasitesine sahip olmayan vakıf üniversitelerinin, tıp fakültesi açamayacağı bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" demişti.

Saraç son dakika bilgilerini verdiği açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü; "Tıp eğitimi açısından çok önemli olan bu yasal düzenleme ile vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi kurabilmeleri için kendisine ait hastanesi olma şartı getirilmiştir. Eğitim ve öğretimin niteliğine ve kalitesine sürekli dikkat çeken Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile hazırlanan, iktidar muhalefet değerli milletvekillerinin desteği ile Meclisimizde kabul edilen yasal düzenlemeden dolayı müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isteriz"

Değişiklik sonrasında artık vakıf üniversiteleri hastanesi olmaksızın ekonomik kazanç gerekçesiyle teşekkülü sağlamadan tıp fakültesi açamayacak.