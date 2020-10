Yeni nesil üyeler gelecekten umutlu

AK Parti'nin başlattığı yeni üye kampanyası büyük ilgi gördü. Partililer, İstanbul'da da ev ev gezerek vatandaşları partiye katılmaya davet etti. İstanbul'da 106 bin 155 üye ile rekor kıran AK Parti'de üye çalışmaları ıslak imza ile onay alınarak yapıldı. Diğer partilerde yeni genç üye sayısı azalırken önceki yıllara oranla AK Parti'de yeni üyelerin üçte birini 30 yaş altı üyeler oluşturdu. Üye olan gençlerle tercih nedenleri ve beklentilerini konuştuk. Gençler arasında, Türkiye'nin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla AK Parti'ye katıldıklarını belirtenlerin yanı sıra, toplumun her kesiminden insanların yer aldığı, Türkiye'nin her yerine yayılan en büyük organizasyon olduğu için tercih ettiklerini söyleyenler de var.

Dijital platform üzerinden de yapılan çalışmalar sonucunda, üyelik başvurusu yapan kişiler tek tek arandı. Kendi istekleriyle üye olup olmadıkları sorularak, ıslak imzalı onayları alındı. Mükerrer üyelerin de elendiği başvurular sonucunda önceki yıla göre rekor seviyede yeni üye yapıldı. O gençlere AK Parti'ye neden üye olduklarını sorduk. İşte söyledikleri:







'HER ŞEY MEMLEKET İÇİN'

Yahya Sarı (18) (Kadıköy): Otomotiv teknolojisi okuyorum. AK Parti'nin üye yaptığını duyduktan sonra evimize geldiler. Ben de direkt heves ettim. Küçükken çok sorguluyordum. Geleceğe önem veren tek parti olarak gördüğüm için ben de bunun içinde bulunmak ve bir şekilde insanları aydınlatmak istedim. Memleket için bir şeyler yapmak amacıyla üye oldum.

Ferhat Yancı (19) (Kadıköy): Cumhurbaşkanımızın yaptığı işler hoşuma gitti. O yüzden ben de AK Parti'ye katılmak istedim. Kendi beklentilerim için değil memleket ve ülkem için bir şeyler yapmak istediğim için üye oldum.

Kevser Sevinç (19) (Öğrenci/ Beykoz): Ülkemi çok seviyorum. Ülkemize ve milletimize faydası dokunanları da çok seviyorum. 100 bininci üye oldum. Ben 100 bininci üye olmayı değil bu kutlu mücadelede nefer olmayı istedim. Üye olduktan sonra birtakım yanlış açıklamalar yapıldı. 'Ajanstan getirildi' filan denildi. Birilerinin yönlendirilmesiyle değil kendi isteğimle üye oldum.







'GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR'

Ali Murat Üçok (20) (Öğrenci/ Üsküdar): Ülkemizin gayri milli unsurlar tarafından içerden ve dışarıdan abluka altına alınmaya çalışıldığı şu dönemde tüm gençleri devletine sahip çıkmaya davet ediyorum. Çok güzel günler bizi bekliyor. AK Parti gençlerden kopuyor söylemi doğru değil.

Sümeyye Akkaş (20) (Muhasebe Ön Lisans/Zeytinburnu): Türkiye'de insanlara erişmek, yardımcı olmak için en güçlü, en yaygın yapı AK Parti. AK Parti, halkın taleplerini dile getirebildiği, beklentilerini söyleyebildiği bir parti.

Sultan Azgın (24) (Öğretmen/ Sultangazi): Partiye üye olmamdaki en önemli konu Ayasofya'nın açılmasıydı. AK Parti'de gençlere söz hakkı veriliyor. İstişareler çok sık yapılıyor. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra gençlik kendisini ortaya koydu. AK Parti gençliğe daha fazla önem vermeye başladı. Gençliğimizi kuşatan birçok zararlı şey olduğunu görüyoruz. Bu konuda daha fazla bir şeyler yapmak gerektiğine inanıyorum. İBB'ye iş başvurusunda bulundum. Başörtüsü olduğu için kabul edilmedim. Ama bugün AK Parti'de her cenahtan, her giyim tarzından insan yer alıyor.



'İNSANLAR DIŞLANMIYOR'

Muhammed Fırat (30) (Öğrenci/ Kadıköy): AK Parti'nin verdiği mücadele daha samimi. İnsanlar dışlanmıyor.



AK PARTİ'YE 40 GÜNDE 106 BİN 155 KİŞİ ÜYE OLDU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, özellikle gençlerin AK Parti'ye ilgi gösterdiğini söyledi. Şenocak, "106 bin 155 yeni üyemizin 38 bini, yani her 3 yeni üyemizden 1'i 30 yaş altı seçmenlerden oluşuyor. Gençler hem Türkiye ve dünya siyasetini yakından takip ediyor hem de AK Parti'ye her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.

