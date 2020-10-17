Yunanistan, Türkiye düşmanlığından vazgeçmeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ermenistan'daki ifadelerine sert tepki gösterdi. Aksoy, şunları kaydetti: "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ermenistan ziyaretinde ülkemiz hakkında sarf ettiği sözler ve iddialar, Yunanistan'ın Türkiye'yle ilişkilerinde iyi komşuluk, diyalog ve işbirliği yerine gerginlik ve tırmandırma politikasını tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Bu iddialar tarihi gerçeklerin üstünü kapatamayacaktır. Yunanistan'ın Anadolu'da yaptığı mezalimi ve bunun için tazminat ödemeye mahkûm olduğunu unutmaması, tarihi doğru okuması, 'megali idea'dan ve Türk düşmanlığından vazgeçmesi gerekir. Bölgemizdeki tüm sorunların çözümünün ortak paydası Türkiye, sorunların yaratanı veya yaratanların destekçisi Yunanistan'dır."