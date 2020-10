Babam ve abimi FETÖ öldürdü

İstanbul'da yaşayan Hakan Çankaya, 1994'te ortadan kaybolan ve "faili meçhul" kalan abisi Dr. Mehmet Sabri Çankaya'nın akıbeti ve 2015'te Silivri'de emniyet şeridinde yürürken "otomobilin çarpması sonucu" hayatını kaybeden babası Zeynel Abidin Çankaya ile ilgili dedektif gibi iz sürüp, her iki olayın ardındaki FETÖ parmağını ifşa etti.



ABİSİ ORTADAN KAYBOLDU

Abisi Dr. Mehmet Sabri Çankaya'nın 1994'te Fikret Şentürk'e borç para verdiğini, bu olay sonrasında kaybolduğunu belirten Çankaya, babası Zeynel Abidin Çankaya'nın da oğlunun akıbetini araştırırken esrarengiz bir kazada öldüğünü söyledi. Babasının, oğlunun bulunması için 2015'te İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığını, ancak dosyanın garip biçimde örtbas edildiğini söyleyen Çankaya, babasının hemen sonra kazada öldüğünü dile getirdi.



HER YERDEN FETÖ ÇIKTI

Öte yandan baba Çankaya'nın faili meçhul oğlu için "Oğlumun faili meçhul kalan dosyasını FETÖ'cüler örtbas etti" ifadesiyle yer alan detay dosyadan çıkarıldı. Dosyadan bu ifadeleri çıkaran ve dosyaya bakan savcı ise FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'e meşhur Dubai tatilinde eşlik eden Ali Güngör'dü. Çankaya, bu olaydan sonra babasının öldüğü kazada da gariplikler fark etti. 2015'te Silivri'de, "emniyet şeridinde yürürken bir otomobilin çarpması sonucu ölen" baba Zeynel Abidin Çankaya'nın ölümüne ilişkin soruşturmaya 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya'ya kaçan FETÖ'cü savcı Murat Eşref Kumbaroğlu bakmıştı. FETÖ medyası ise olayı örtbas etti. Savcı Kumbaroğlu, aynı zamanda Silivri ilçesinin eski CHP'li Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın rüşvet dosyasını kapatan savcıydı.



ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Her iki olayı araştırmakta kararlılığını sürdüren Çankaya, abisinin 1994'te ortadan kaybolmadan hemen önce borç verdiği Fikret Şentürk'ten telefonla ölüm tehdidi aldı. Savcılığa dava açtı, ancak Şentürk, 20 duruşma geçmesine rağmen bulunamayınca, Şentürk'ün izin de kendisi sürmeye başladı. Şentürk'ün Bulgaristan'da olduğunu, Makedonya'da ölen ağabeyinin kimliğiyle Bulgar vatandaşlığına geçtiğini ve Bulgaristan'da FETÖ imamı olarak faaliyet yürüttüğünü ihbar etti. Adresi ve vatandaşlık numarasını da mahkemeye iletti. Mahkemeye, Şentürk'ün, "Remzi Shentyurk" adıyla Türkiye'ye girdiği bilgisini paylaştı.



FETÖ'NÜN BULGAR İMAMI

Gelinen son noktada Bulgaristan hükümetiyle Türkiye arasında "suçluların iadesi" anlaşması olduğunu anımsatan Çankaya, mahkemenin Bulgar makamlarına adli yardım başvurusunda bulunup, Remzi Shentyurk'ün yakalanmasını istiyor. Çankaya, "Hem abimin hem de babamın ölümleri arkasındaki bu kilit isim her iki olayın da birinci derecede şüphelisi. Yargının gereğini yapmasını umuyorum" dedi.