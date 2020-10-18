Bahtımızın ve kaderimizin açıldığı gün

Başkan Erdoğan'ın Zonguldak Ereğli açıklarında verdiği yeni gaz rezervi müjdesi TV başına toplanan Ereğli halkı tarafından alkışlarla karşılandı. SABAH, Ereğlililer'in nabzını tuttu.Dışa bağımlılığımız azalır. Heyecanlı ve sevinçliyiz. Çok umutluyuz.Bu müjdeler daha da çok gelecek. 5-10 yıla hayatımızı değiştirir.Kömürle yıllardır ülkemize ve dünyaya hizmet ediyorduk. Artık doğalgazla da hizmet vereceğiz.Ticaretten sanayiye ülke ekonomisine faydası olur.Doğalgazı önümüzdeki yıllarda çok daha ekonomik çok daha uygun fiyata kullanmaya başlayacağız. Piyasaya çok ciddi katkılar sunacaktır. Hepimize hayırlı olsun.Ülkemiz her geçen gün daha da güçleniyor. Umudumuz bundan sonra da Türkiye'nin taviz vermeden bu yolda devam etmesidir. Daha güzel günler bizi bekliyor inşallah.Bu müjdeler ülkemizin uzun yıllardan bu yana hasret kaldığı en önemli haberlerdi. Bizi yıllarca 'gazınızı keseriz' diye tehdit ettiler. Tüm zincirlerimizi her anlamda kırmış olacak. Bu gerçekten bir ulusun kaderini şekillendiren bir olaydır. Zonguldak geçmişte enerjinin başkentiydi. Bugün kaderimizin ve bahtımızın açıldığı gün. Emeğin başkenti, artık bereketin de başkenti.