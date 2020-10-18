Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Libya ile varılan deniz yetki alanları anlaşması çerçevesinde Mavi Vatan'da arama kurtarma sahasını da yeniden belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Fatih'e, Yavuz'a, Kanuni'ye selam olsun. Mavi vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik" dedi. Yeni arama kurtarma sahaları Türkiye'nin Libya ile vardığı deniz yetki alanı anlaşması çerçevesince Akdeniz'deki yeni parselleri kapsayacak şekilde genişletildi. Bu sahalarda arama yapmak isteyen yabancı ülkeler ise Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan onay almak zorunda olacak. ANKARA