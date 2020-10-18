FETÖ’ye Deniz’de ve Hava’da darbe

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 25 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 90 şüpheliden 46'sı tutuklandı. TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 9. aşamasında, bir kısmında örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 98'i Hava Kuvvetleri ve 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup toplam 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı. 12 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken 3 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Kovid-19 pozitif olan 2 şüpheliyle ilgili sürecin karantina sonunda devam edeceği bildirildi.