Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman Mehmetçikleri Doğu-ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kırsalı ve İran-Irak-Suriye Sınır hatların 'da ( ARA-BUL-YOK ET) Parolasıyla düzenledikleri operasyonlarda darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyorlar.

Son 1 ay içinde Mehmetçik tarafından düzenlenen planlı 21 operasyonda 1'i Turuncu listede yurt içinde 47, 1'i Kırmızı listede olan PKK'nın ikinci kandil yapmak istediği Sincar bölgesindeki örgütün silahlı kanadının sözde üst düzey sorumlularından "Serhat Patnos" kod adlı Fuat Zengin, olmak üzere yurt dışında 70 olmak üzere toplam 117 teröristi Ara-Bul-Yok et Parolasıyla etkisiz hale getirdi.





ÖNCE BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ



Mehmetçik sivil halkın hiçbir şekilde zarar görmemesi için operasyonu yerleşim bölgesine yakın yerde yapacaksa bölgede günler öncesinden halkın tüm kesiminin duyacağı şekilde sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Mardin'de önce sokağa çıkma yasağı ilan edilip sonra aranıp bulunarak etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı kadın terörist ile ilgili ayrıntıya SABAH ulaştı.

İstihbarat birimleri yaptıkları teknik ve saha çalışmasında 2 teröristtin eylem yapmak için kırsal alandan yerleşim yerine doğru harekete geçtiği bilgisine ulaştı.





Bunun üzerine 7 Ağustos'ta Mardin Valiliği Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile Derik ilçesi Çayköy Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya düzenlenecek operasyon nedeniyle,5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



YİĞİTLER ARADI BULDU YOK ETTİ



Yasak sonrası, harekete geçen Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'Yiğitler' adlı Jandarma özel harekat timleri tarafından başlatılan operasyonda arazi arama tarama çalışması sırasında Derik ilçesi Çayköy Mahallesi kırsalında 2 kadın teröristin izine rastlanıldı.



8 Ağustos günü 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren teröristler ile JÖH timleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.





KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI



O operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin Van Nüfusuna kayıtlı Diren Avent Kod adlı (Gülistan Şahin) ve Hêvî Herekol kod adlı Sirrt Nüfusuna kayıtlı (Hunav Ayhan) adlı kadın teröristler olduğu belirlendi.





SON BAHAR TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR



Öte yandan TSK tarafından Şırnak, Van, Siirt ve Hakkâri'de terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 'Yıldırım-13 Bestler Dereler Harekâtı' adı verilen operasyonla teröristlerin kış üstlenmesine geçmesini önlemek amacıyla 'sonbahar temizliği' operasyonları ise sürdüğü öğrenildi.



2500 PERSONEL KATILIYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı sınır ötesi ve yurt içindeki operasyonları devam ederken barınak ve sığınakların imhası ve bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 'sonbahar temizlik' operasyonu başlatıldı. Operasyona Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 500 personel katılıyor.