Son dakika: İstanbul'da sağanak! Alt geçitte aracıyla mahsur kaldı...

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alt geçitte aracıyla mahsur kaldı, kepçe yardımıyla kurtarıldı... O anlar kamerada | Video