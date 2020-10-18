Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da sağanak! Alt geçitte aracıyla mahsur kaldı...

Son dakika: 'da sağanak! Alt geçitte aracıyla mahsur kaldı...

Son dakika haberi... 'da sonrası son dakika görüntüleri geliyor.. 'de  bir taksi sürücüsü sağanak yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 13:52 Son Güncelleme: 18.10.2020 13:59 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da sağanak! Alt geçitte aracıyla mahsur kaldı...

Olay saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi. Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alt geçitte aracıyla mahsur kaldı, kepçe yardımıyla kurtarıldı... O anlar kamerada | Video

Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, "10 dakika önce geçtim bu yoldan, problem yoktu. Yine geçerken araba bayağı derine düştü. Herhalde asfalt çökmesi oldu.

Arabadan kepçeyle almak istediler. Kepçe bile batıyordu. 1 saattir buradayız. Vidanjör bekliyoruz suyu boşaltması için. Kepçe yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok."dedi.

Alt geçitte sular altında kalan taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

Son Dakika! Şişli'de dansözlü korona eğlencesi şoke etti

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul'da sağanak! Alt geçitte aracıyla mahsur kaldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA