Yılmaz Özdil'in, 12 yıllık emeğinden skandal hata çıktı. Kurtuluş savaşının kahramanını tanımadı

Sia Kitap'tan çıkan Yılmaz Özdil'in "Son Cüret "isimli kitabının tanıtım videosunda önemli bir hataya imza atıldı.

Mustafa Kemal'in yanında yer almış subayların tanıtıldığı videoda Kurtuluş savaşının önemli kahramanlarından Ali Fuat Paşa zannedilerek 1916 yılında Kafkas Cephesi'nde şehit olan Çolak Faik Paşa'nın fotoğrafı konuldu. Yılmaz Özdil de bu tanıtım videosunu "Rahmet, saygı, minnet ve şükranla..." sözleriyle paylaştı.

Özdil bu kitap için 12 yıl emek verdiğini söylemişti. 12 yıl emek verilen bir kitabın yazarının Mustafa Kemal'in en yakınında yer alan Ali Fuat Cebesoy'un fotoğrafının yanlış kullanıldığını görmemesi dikkat çekti.

Tümgeneral Çolak Ahmet Faik Paşa 2'nci Kolordu Komutanı