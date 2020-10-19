Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan eşek sütü fetvası: Caiz mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu, litresi 100 litreden satılan ve birçok hastalığa şifa olduğu öne sürülen eşek sütünün içilmesi ve sağlık sektöründe kullanılmasına ilişkin fetva yayımladı. Fetvada, eşek sütünün içilmesinin caiz olmadığı vurgulanırken bir hastalığın tedavisi için kullanılmasında mecbur kalınması halinde ise dinen mübah olduğu belirtildi.





Kurulun açıklamasında, "İslam âlimlerine göre hayvanların sütünün içilmesinin hükmü, etlerine tâbidir. Buna göre eti yenen hayvanların sütünün içilmesi caiz, eti yenmeyen hayvanların sütünün içilmesi ise caiz değildir. Buna göre, eşek etinin yenilmesi caiz olmadığından sütünün içilmesi de caiz değildir. Bir hastalığın tedavisi için, helal maddelerden elde edilmiş bir ilaç henüz üretilmemiş ya da üretilen bu ilaca ulaşma imkanı yok ise, haram olan bir maddenin meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman bir doktor tarafından tavsiye edilmesi halinde, kullanılması dinen mübah olur. Çünkü "Zaruretler yasakları mübah kılar" Buna göre, meşru tedavi yöntemleri bulunduğu sürece eşek sütünün tedavide kullanılması caiz değildir" ifadelerine yer verildi.



FAZLA TÜKETİLMESİ ALERJİYE YOL AÇIYOR



Eşek sütünün fazla tüketilmesinin alerjik reaksiyonlara sebep olduğu ve içeriğinde cıva, kurşun ve kükürt içerdiği için aşırı tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabiliyor. Kanserden mide rahatsızlıklarına kadar pek çok hastalığa derman olduğu iddia edilen eşek sütünün bilimsel olarak kanıtlanmış bir faydası bulunmuyor.