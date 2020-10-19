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: 159 okul servis aracı, trafikten menedildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 12-16 Ekim'de okul servis araçları ve şoförlerine yönelik uygulamada, denetlenen 30 bin 260 okul servisinden 159'unun trafikten menedildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:23 ABONE OL
EGM: 159 okul servis aracı, trafikten menedildi

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitimin kademeli olarak belirli sınıf seviyelerinde başlamasının ardından ülke genelinde 12-16 Ekim'de okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yoğunlaştırılmış denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Toplam 30 bin 260 okul servis aracının denetlendiği belirtilen açıklamada, "168 sürücü/aracın Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı, 63 aracın yetkisiz/izinsiz taşımacılık yaptığı, 72 aracın fazla öğrenci taşıdığı tespit edildi. 159 araç trafikten men edildi. Toplam 1997 trafik kural ihlali tespit edilerek idari yaptırım uygulandı. Türk Polis Teşkilatı olarak eğitim-öğretim dönemi boyunca çocuklarımızın trafik güvenliğine yönelik bu denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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EGM: 159 okul servis aracı, trafikten menedildi
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