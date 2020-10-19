Harem-Sirkeci feribotunda yasağı çiğnediler!

İstanbul'da ağır vasıtaların oluşturduğu trafiği azaltmak amacıyla 2017 yılında yapılan düzenlemeye rağmen, Sirkeci harem feribotunda şehirlerarası otobüs firmaları ve kamyonlar geçiş yapmaya devam ediyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçme zorunluluğu bulunan araçların akşam saatlerinde Harem'den feribotla karşıya geçişi görüntülendi. Araçların geçişini kontrol eden görevliler, tüm uyarıları yapmalarına rağmen kamyon ve otobüslerin geçişlerini engelleyemediklerini belirtti.

2016 yılında hizmete açılan Yavuz Sultan Selim köprüsü, otobüs ve kamyonet tipi ağır vasıtaların geçişi için tek güzergah olarak belirlendi. Feribotla karşıya geçişlere yönelen ağır vasıtaların şehir içindeki trafiği olumsuz etkilemesi nedeniyle 2017 yılında yapılan düzenlemeyle feribota binmeleri yasaklanmıştı. Bir süredir ağır vasıta ve otobüslerin tüm uyarılara rağmen feribot kullanarak Harem-Sirkeci geçişi yaptıkları belirlendi.