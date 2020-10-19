İyi günde de kötü günde de can Azerbaycan’layız

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetinin Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak üzere gittikleri Bakü temasları başladı. Dün akşam Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katılan Şentop bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Haydar Aliyev Anıt Mezarı ve Bakü'deki Türk Şehitliğini ziyaret edecek. Şentop, Bakü'ye inişinde gazetecilere yaptığı açıklamada "TBMM'den kalabalık ve güçlü bir heyetle geldik. Biz iyi günde de kötü günde de can Azerbaycan'layız. Bu sadece benim görüşüm değil, 83 milyon milletimizin görüşüdür" dedi.