İzmir’de ilk ankesör cezası FETÖ’cü üsteğmene

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefon hatlarını kullanmasına ilişkin İzmir'de görülen davalarda ilk mahkûmiyet kararı çıktı. Mahkeme, Foça'da Jandarma Komando Üsteğmen olarak görev yaparken deşifre olan Hilmi Kale'yi hapis cezasına çarptırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kale'nin FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösteren asker şahıslardan sorumlu sivil unsurlarıyla ankesör olarak tabir edilen sabit hatlardan ardışık aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi. Ardışık aramaların 2012-2013 ve 2015 yıllarında yapıldığına da dikkat çekilerek, en son aramanın 13 Eylül 2015'te aynı suçtan yargılanan jandarma üsteğmen Mustafa Eren T. ile peş peşe iki dakika arayla aynı sabit hattan aranarak yapıldığı vurgulandı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kale'yi üzerine atılı ve sübut bulan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu sabit görüp 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararda, sanığın güttüğü amaç ve saik, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde üsteğmen rütbesinde oluşu dikkate alındığında kamusal kudret kullanmaya elverişli konumunun bulunması sebebiyle meydana getirebileceği olası zarar ve tehlikenin ağırlığının dikkate alındığı kaydedildi. Sanığın devlete sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş olması, kastın yoğunluğu ve suçun işleniş şeklinin de göz önüne alındığı vurgulandı.