Kaşif göreve başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Fatih sondaj gemisinde çalışma sistemi hakkında bilgi aldığı yerli denizaltı robotu Kaşif'in ilk görevine başladığını duyurdu. Dönmez, Twitter'dan "Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak" mesajını paylaştı. Yüzde 53 yerlilik oranıyla geliştirilen Kaşif'in gelecekteki üretim aşamalarında bu oranın yüzde 70'lere çekilmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan, robotu incelerken "Bu robot sayesinde yüzlerce metre derinlikte hiçbir riske girmeyeceğiz" demişti.