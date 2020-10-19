SON DAKİKA: Bakan Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanması nedeniyle El-Haddad'ı kutlarken, görüşmede Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, "Libyalı kardeşlerimizin daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin, 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini belirten Akar, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediklerini dile getirdi. Akar, Türkiye'nin, BM tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti ile yapılan anlaşmalar kapsamında askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, destek ve danışmanlık faaliyetlerine devam edeceğini de belirtti.

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