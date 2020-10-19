SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 19 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 19 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 19 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

19 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 116.249

HASTA SAYISI: 1.958

VEFAT SAYISI: 75

İYİLEŞEN SAYISI: 1.424

AĞIR HASTA SAYISINI AZALTMADAN MÜCADELEMİZİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAMIZ GÜÇ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 101.403

HASTA SAYISI: 1.815

VEFAT SAYISI: 72

İYİLEŞEN SAYISI: 1.504





AĞIR HASTA SAYISI DURAĞAN SEYRİNE DEVAM EDİYOR.

Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.