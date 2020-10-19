HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Diyarbakır ve İstanbul'da terör operasyonu! İçlerinden biri hastanede anestezi teknikeri çıktı
Son dakika: Diyarbakır ve İstanbul'da terör operasyonu! İçlerinden biri hastanede anestezi teknikeri çıktı
Son dakika bilgisine göre Diyarbakır ve İstanbul’da eylem hazırlığındaki 4 terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristlerden birinin devlet hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yaptığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:21Son Güncelleme: 19.10.2020 14:27ABONE OL
Diyarbakır ve İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristlerden birinin devlet hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yaptığı belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Diyarbakır ve İstanbul'da terör operasyonu! İçlerinden biri hastanede anestezi teknikeri çıktı