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Son dakika: ve 'da terör operasyonu! İçlerinden biri hastanede anestezi teknikeri çıktı

Son dakika bilgisine göre ve ’da eylem hazırlığındaki 4 terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristlerden birinin devlet hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yaptığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:21 Son Güncelleme: 19.10.2020 14:27 ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır ve İstanbul'da terör operasyonu! İçlerinden biri hastanede anestezi teknikeri çıktı

Diyarbakır ve İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristlerden birinin devlet hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yaptığı belirlendi.

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Son dakika: Diyarbakır ve İstanbul'da terör operasyonu! İçlerinden biri hastanede anestezi teknikeri çıktı
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