Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...

SON DAKİKA! : ’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? günlük son durum tablosu...

11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde etkisini göstermeye başlayan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında ilk vakasının tespit edilmesinden itibaren koronavirüs vaka ve ölü sayıları, Sağlık Bakanı Dr. tarafından, uzman ekipleri tarafından elde edilen verilerle günlük tablo formatıyla duyuruluyor. Bugün ( 2020 Pazar) Bakan Koca tarafından açıklanacak ile günlük son durum tablosuyla entübe, yoğun bakım ve sayılarını öğrenmek isteyenler 18 Ekim ’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı bilgileriyle ile son dakika Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı detayları…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 07:12 Son Güncelleme: 19.10.2020 07:12 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...

Geçtiğimiz Mart ayında ilk vakası teşhis edilen corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri ard arda gelmeye devam ediyor. uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen entübe, yoğun bakım, verileri Sağlık Bakanı Dr. tarafından gerek Twitter gerekse Bilim Kurulu Toplantısı sonrası canlı yayında kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Bakan Koca tarafından ve günlük son durum tablosu bilgilerinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlarımız 'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (18 EKİM 2020 PAZAR)

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filyasyon çalışmaları sonucu elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ile , Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyurulduğunda tüm detaylar ile son dakika bilgilerini buradan öğrenebileceksiniz…

SON DAKİKA HABERİ! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...

18 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...

Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.

SON DAKİKA HABERİ! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...

17 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız.

SON DAKİKA HABERİ! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...

16 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız.

SON DAKİKA HABERİ! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...

15 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. , izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız.

SON DAKİKA HABERİ! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...

14 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

SON DAKİKA HABERİ! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...

13 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA