'Üniversiteler açılacak mı?' sorusuna Bakan Koca'dan canlı yayında flaş yanıt...

VAKA VE HASTA TARTIŞMASINA NOKTAYI KOYDU

Şöyle bir durum söz konusu oldu. 'Vakaydı hastaya niye geçildi' Dünya test politikasında yaygın test yaparak pozitif olanları bildirmek şeklinde bir yaklaşım içindeydi. Biz Türkiye olarak ilk günden itibaren iki semptomu olan kişiye test yapılması şeklinde bir test yaklaşımımız var. Biz semptomu olanlara test yapıyor ve DSÖ'ye bildiriyorduk. Dünyanın normalleşmeye geçtiği bir dönemde Avrupa test politikasını değiştirdi. Ağırlıklı hastaneye solunum sıkıntısı olmadıkça gelmemeye, bizler ise o dönemde yaygın normalleşmeyle birlikte semptomu olanlar dışında semptomu olmayan kişilere kesitler taramalar ve saha çalışmaları yapmaya başladık Temmuz ayından itibaren. Biz hastayı nasıl tanımlıyoruz? Hasta bulgusu olan testi pozitif olan kişi olarak tanımlıyoruz. Hasta olarak semptomlu olan kişilere yaptığımız için hasta olarak ayrıştırmayı tercih etmiş olduk.