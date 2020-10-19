Son dakika: İstiklal sapığı hakim karşısında! Mahkemeden flaş karar

"GÖZLERİ KÖTÜYDÜ MERAKTAN TAKİP ETTİM"



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Ö.K. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunmasını yapan S.T. "Olay günü Beyoğlu'na gidiyordum. Orada bir otele vereceğim vardı. Bu sırada muştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulaklık takıyordu duymaz diye yanına oturdum. Muştekiyi karşı herhangi bir temasın olmadı. kendisini ilk olarak Yenikapı metrosunda gördüm ve yanına oturdum. Taksim metro durağında birlikte indik. En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum. Herhangi fiziksel bir temasım olmadı. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

MAHKEME TUTUKLULUK HALİNE DEVAM DEDİ



Mahkeme, müşteki Ö.K'nin bir sonraki celse dinlenmesine karar verdi. Sanık S.T'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.