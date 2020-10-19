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'a kaçarken yakalanan şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı

'de, 'a kaçmak isterken yakalanan şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:27 ABONE OL
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan eski savcı V.K. ve eşi hakim B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin 3 gün önce Enez ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve meslekten ihraç edilmiş hakim D.E. ve eşi savcı H.E. ile eski savcı V.K. ve eşi hakim B.K yakalanmıştı.

D.E. ve H.E'nin işlemleri sürüyor.

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı
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