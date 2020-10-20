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11 ’cü hakim ve savcı ihraç edildi

, ile irtibatlı 11 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. Hain darbe girişimi sonrası hakkında işlem yapılan hakim ve savcı sayısı ise 4 bin 500’ü aştı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
11 FETÖ’cü hakim ve savcı ihraç edildi
11 hakim ve savcı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti. HSK Genel Kurulu, yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımlarını dikkate alarak 11 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu sonucuna vardı. Kurul bu gerekçelerle 11 hakim ve savcının ihracına karar verdi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.
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11 FETÖ’cü hakim ve savcı ihraç edildi
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