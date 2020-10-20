Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Aliyev’le görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ermenistan savaş suçundan yargılanmalı

Aliyev’le görüşen Başkanı : savaş suçundan yargılanmalı

Nur Özkan Erbay
Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Aliyev’le görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ermenistan savaş suçundan yargılanmalı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 'Bağımsızlık Günü' vesilesiyle beraberindeki parlamenter heyeti ile resmi temaslarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop dün Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycanlı gazeteciler, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gaforava ve meclis üyeleriyle de biraraya gelen Şentop, Türk şehitliğini de ziyaret etti. Devlet Başkanı Aliyev'in ikametgahında gerçekleşen kabulde İlham Aliyev, "Sizin aracılığınızla aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum" derken TBMM Başkanı Şentop ise "Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasında yanında. Ermenistan'ın işlediği savaş suçundan dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmalı" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aliyev’le görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ermenistan savaş suçundan yargılanmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA