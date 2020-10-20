Aliyev’le görüşen TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ermenistan savaş suçundan yargılanmalı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 'Bağımsızlık Günü' vesilesiyle beraberindeki parlamenter heyeti ile resmi temaslarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop dün Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycanlı gazeteciler, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gaforava ve meclis üyeleriyle de biraraya gelen Şentop, Türk şehitliğini de ziyaret etti. Devlet Başkanı Aliyev'in ikametgahında gerçekleşen kabulde İlham Aliyev, "Sizin aracılığınızla aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum" derken TBMM Başkanı Şentop ise "Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasında yanında. Ermenistan'ın işlediği savaş suçundan dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmalı" dedi.