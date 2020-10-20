Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Azerbaycan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların sürdüğü bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 08:28 ABONE OL
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Son Dakika Haber | Azerbaycan Ermenistan son durum: Ermenistan Karabağ’da insanlık suçu işlemeye devam ediyor
Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermeni askerinden PKK taktiği!

ARKADAŞINA GÖNDER
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA