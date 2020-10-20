Başkan Hilmi Türkmen: İSMEK gider ÜSMEK gelir

İBB yönetimi tarafından İSMEK kurslarının kapatılması üzerine, Üsküdar'da binlerce kişi ÜSMEK'in 11 ayrı merkezinde eğitim görebilmek için Üsküdar Belediyesi'ne başvuruda bulundu. 18 alan, 256 farklı programla hizmet verecek olan ÜSMEK tanıtım ve açılış programı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in katılımıyla gerçekleşti. Açılış öncesi sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet eden Başkan Hilmi Türkmen, "Ne yazık ki yeni dönemde birçok ilçede olduğu gibi Üsküdar'da da İSMEK'ler kapatılmaya zorlandı. Biz Üsküdar'da bu kursları devam ettirmeyi düşünüyoruz. İSMEK gider ÜSMEK gelir" dedi.